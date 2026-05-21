ПВО сбила пять украинских беспилотников над Калужской областью

БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Силы ПВО сбили 5 украинских беспилотников над Калужской областью, в Обнинске незначительно поврежден автомобиль, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 5 БПЛА над территориями Боровского и Перемышльского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, в городе Обнинске в результате атаки незначительно поврежден автомобиль", - написал Шапша в Telegram-канале.
Он уточнил, что администрацией города будет оказана необходимая помощь. Губернатор добавил, что пострадавших нет.
Как сообщало Минобороны РФ, силы и средства ПВО с 7.00 до 15.00 мск перехватили и уничтожили 196 украинских дронов над российскими регионами, в том числе над Калужской областью.
