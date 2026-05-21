ПВО ночью сбила 121 украинский БПЛА

- Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский БПЛА над Россией.
- Беспилотники были сбиты над территориями нескольких областей России и над акваторией Каспийского моря.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"В период с 20.00 мск 20 мая до 7.00 мск 21 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Калмыкия, Республики Крым и над акваторией Каспийского моря", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
