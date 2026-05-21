Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила более 30 беспилотников в Ростовской области - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 21.05.2026 (обновлено: 09:49 21.05.2026)
ПВО ночью сбила более 30 беспилотников в Ростовской области

В Ростовской области при отражении атаки более 30 БПЛА вспыхнули 2 лесных пожара

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ночью в Ростовской области ПВО сбила более 30 беспилотных летательных аппаратов.
  • В результате падения обломков БПЛА в Шолоховском районе возникло два лесных пожара, которые уже ликвидированы.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 30 беспилотных летательных аппаратов уничтожены ночью в пяти районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более трех десятков БПЛА в пяти районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Шолоховском", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
Кроме того, в Шолоховском районе в Вешенском лесничестве в результате падения обломков БПЛА возникло два лесных пожара, сейчас возгорания ликвидированы, уточнил Слюсарь.
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
Вчера, 04:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРостовская областьШолоховский районЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала