ПВО ночью сбила более 30 беспилотников в Ростовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ночью в Ростовской области ПВО сбила более 30 беспилотных летательных аппаратов.
- В результате падения обломков БПЛА в Шолоховском районе возникло два лесных пожара, которые уже ликвидированы.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 30 беспилотных летательных аппаратов уничтожены ночью в пяти районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более трех десятков БПЛА в пяти районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Шолоховском", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
Кроме того, в Шолоховском районе в Вешенском лесничестве в результате падения обломков БПЛА возникло два лесных пожара, сейчас возгорания ликвидированы, уточнил Слюсарь.