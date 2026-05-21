Прокуратура Белоруссии заявила о попытках ввоза беспилотников в страну

МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Попытки незаконного ввоза в страну беспилотников фиксируются в Белоруссии, несмотря на введенные в стране ограничения на оборот БПЛА, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры страны.
"Большую часть нарушений в сфере оборота данного вида авиатехники составляли факты ее незаконного ввоза в страну. Всего за период действия изменений к ответственности по статье… кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа с конфискацией предметов административного правонарушения привлечены 153 физических и два юридических лица", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там напоминается, что с ноября 2025 года в Белоруссии введена административная ответственность за незаконные действия в отношении гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей: их ввоз на территорию страны, хранение, оборот, эксплуатацию или изготовление в нарушение требований законодательства. За повторные подобные нарушения, совершенные в течение года после наложения административного взыскания, предусмотрена уголовная ответственность с наказанием вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
В пресс-службе привели пример, что гражданин России, пытавшийся ввезти в республику беспилотный летательный аппарат через таможенный пост "Варшавский Мост" (на границе с Польшей), 19 января 2025 года подвергнут судом Московского района Бреста взысканию в виде штрафа в размере 900 белорусских рублей (23,3 тысячи российских рублей) с конфискацией предмета административного правонарушения.
В Браславском районе (Витебская область) 14 февраля 2026 года органы пограничной службы в ходе оперативных мероприятий установили факт хранения неработающим мужчиной по месту жительства беспилотного летательного аппарата. Суд принял аналогичное решение по делу об административном правонарушении.
"При координации Генеральной прокуратуры компетентные органы продолжают работу по совершенствованию методов противодействия незаконному обороту беспилотной авиатехники в стране, поскольку ее распространение в гражданском обороте способно оказать негативное влияние на состояние национальной безопасности", - подчеркнули в пресс-службе.
В сентябре 2023 года президент страны подписал указ о введении запрета для физлиц на ввоз в страну и на эксплуатацию беспилотников. Указом это разрешено лишь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для профессиональной деятельности. В части ввоза, эксплуатации и изготовления беспилотников физическими лицами указ вступил в силу 28 сентября того же года, а в части хранения и оборота - 28 марта 2024 года. Физические лица, имеющие в собственности беспилотники, были обязаны до 25 марта 2024 года осуществить отчуждение или передачу на хранение своего беспилотника госпредприятию "Белаэронавигация". Была возможна передача дронов на безвозмездной основе в оперативное управление или хозяйственное ведение госорганов и госорганизаций.
Осенью 2025 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об установлении административной и уголовной ответственности за незаконные ввоз и эксплуатацию беспилотников, разработанный в развитие указа главы государства.