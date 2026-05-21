Прокуратура Белоруссии заявила о попытках ввоза беспилотников в страну

"Большую часть нарушений в сфере оборота данного вида авиатехники составляли факты ее незаконного ввоза в страну. Всего за период действия изменений к ответственности по статье… кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа с конфискацией предметов административного правонарушения привлечены 153 физических и два юридических лица", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В сентябре 2023 года президент страны подписал указ о введении запрета для физлиц на ввоз в страну и на эксплуатацию беспилотников. Указом это разрешено лишь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для профессиональной деятельности. В части ввоза, эксплуатации и изготовления беспилотников физическими лицами указ вступил в силу 28 сентября того же года, а в части хранения и оборота - 28 марта 2024 года. Физические лица, имеющие в собственности беспилотники, были обязаны до 25 марта 2024 года осуществить отчуждение или передачу на хранение своего беспилотника госпредприятию "Белаэронавигация". Была возможна передача дронов на безвозмездной основе в оперативное управление или хозяйственное ведение госорганов и госорганизаций.