Врио белгородского губернатора посетил свою школу в ходе рабочей поездки

БЕЛГОРОД, 21 мая – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в ходе рабочей поездки в Новооскольский округ, где он проверил ход реализации госпрограммы по развитию сельских территорий, встретился в родной школе со своей первой учительницей, сообщили в пресс-службе правительства области.

"Шуваев во время поездки по Новооскольскому округу посетил школу №1 с углубленным изучением отдельных предметов имени княжны Ольги Николаевны Романовой. Здание 1905 года постройки является объектом культурного наследия Белгородской области", - рассказали в правительстве.

После капитального ремонта, завершенного в 2018 году, образовательное пространство преобразилось и стало современным и комфортным. Однако главной ценностью гимназии остаются педагоги — мудрые, чуткие и преданные своему делу. Как отметил Шуваев, именно они каждый день растят поколение патриотов родного Белогорья и всей страны.

Отмечается, что особой стала встреча с первой учительницей — Валентиной Васильевной Гуровой. Шуваев подчеркнул, что она заложила в нем лучшие качества: дисциплину, тягу к знаниям и уважение к Отечеству.

"Я всегда вспоминаю ее с огромной благодарностью. Спасибо вам за труд, за традиции и за то, что остаетесь надежной опорой для будущих защитников и созидателей родной земли", — обратился врио главы региона к педагогам.

В ходе рабочей поездки по округу Шуваев посетил ключевые объекты, обновляемые в рамках федерального проекта "Современный облик сельских территорий" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

Врио губернатора побывал в Центре общей врачебной практики "Семейная медицина" в поселке Прибрежный. Строительство здания было завершено в 2025 году. В настоящее время медицинскую помощь здесь оказывают три специалиста. Шуваев отметил, что местные жители высоко ценят возможность проходить обследования и выявлять серьезные заболевания на ранних стадиях для дальнейшего лечения, не уезжая далеко от дома.

Также Шуваев побывал в "Центре искусств и ремесел", ведущем свою историю с 1998 года. После капитального ремонта в 2024 году в столярной, гончарной, ткацкой и арт-мастерских действуют 15 студий, в которых занимаются почти 200 детей. Услугами центра для проведения семейного досуга охвачены почти 3 тысячи новооскольцев.