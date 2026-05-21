Водителя лодки, перевернувшейся на Байкале, отправили под домашний арест

УЛАН-УДЭ, 21 мая - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ отправил под домашний арест судоводителя аэролодки, опрокинувшейся с туристами на Байкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Первому обвиняемому, судоводителю, избрана мера пресечения - домашний арест", - сказал собеседник агентства.
СК ранее сообщал, что обоих фигурантов, судоводителя и владельца лодки, будет просить отправить под стражу.
Фигурантам предъявлено обвинение по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также об оказании небезопасных услуг. По данным следствия, владелец судна не поставил его на учет и допустил к управлению им судоводителя, не имеющего соответствующих прав.