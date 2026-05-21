Бастрыкин поручил представить доклад по делу девушки, скрывшей 168 рублей

17:44 21.05.2026 (обновлено: 22:00 21.05.2026)
Бастрыкину доложат о расследовании дела скрывшей 168 рублей жительницы Воронежа

ВОРОНЕЖ, 21 мая — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль, которую обвинили в мошенничестве из-за сокрытия дохода в размере 168 рублей.
"Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления по Воронежской области Селюкову М. А. представить доклад о результатах расследования уголовного дела и по доводам публикации", — говорится в сообщении на платформе "Макс".

Пигуль, будучи самозанятой, занималась наращиванием ресниц в Воронеже. Она рассказала РИА Новости, что в июне 2024 года ей как малоимущей одобрили социальный контракт на открытие профильного кабинета.
В июне 2025-го срок контракта завершился. Соцзащита, по словам девушки, никаких претензий не предъявила и сочла его выполненным на сто процентов. Однако в декабре в отношении Елизаветы возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Ей вменяют сокрытие дохода в размере 168 рублей в течение трех месяцев.
