Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии у подростков из детского лагеря диагностировали норовирус - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 21.05.2026
В Башкирии у подростков из детского лагеря диагностировали норовирус

Врачи диагностировали норовирус у подростков из детского лагеря в Башкирии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У подростков из детского лагеря в Абзелиловском районе Башкирии диагностировали норовирус.
  • С жалобами обратились 16 детей, их осмотрели и взяли у них анализы, но никого не госпитализировали.
УФА, 21 мая - РИА Новости. Врачи диагностировали норовирус у подростков из детского лагеря в Башкирии, которые обратились к медикам с жалобами, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"У них диагностировали норовирус", - сказал собеседник агентства.
Ранее в следственном управлении СК РФ по Башкирии сообщили, что произошло массовое заболевание детей в возрасте 11-15 лет в детском оздоровительном лагере Абзелиловского района. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В минздраве Башкирии РИА Новости уточняли, что с жалобами обратились 16 детей. Они были осмотрены, у них взяли анализы, но никого не госпитализировали.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
На Урале нашли нарушения в лагере, где отравились 14 детей
2 апреля, 19:52
 
ПроисшествияРоссияАбзелиловский районСледственный комитет России (СК РФ)Республика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала