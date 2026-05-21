В Башкирии у подростков из детского лагеря диагностировали норовирус

УФА, 21 мая - РИА Новости. Врачи диагностировали норовирус у подростков из детского лагеря в Башкирии, которые обратились к медикам с жалобами, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"У них диагностировали норовирус", - сказал собеседник агентства.
Ранее в следственном управлении СК РФ по Башкирии сообщили, что произошло массовое заболевание детей в возрасте 11-15 лет в детском оздоровительном лагере Абзелиловского района. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В минздраве Башкирии РИА Новости уточняли, что с жалобами обратились 16 детей. Они были осмотрены, у них взяли анализы, но никого не госпитализировали.
