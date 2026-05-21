Рейтинг@Mail.ru
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 21.05.2026 (обновлено: 14:48 21.05.2026)
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных

ЦБ рекомендовал банкам повысить контроль за внесением крупных сумм наличных

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных.
  • Им предложили ежедневно анализировать действия клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки незаконных операций.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российским банкам следует усилить контроль за внесением крупных сумм наличных, сообщается на сайте ЦБ.
"Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели", — говорится в релизе.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Россияне резко нарастили использование наличных
19 апреля, 02:05
Так, банкам предлагается ежедневно анализировать операции как физических, так и юридических лиц и обращать особое внимание на характерные признаки, которые могут свидетельствовать об отмывании денег. Для физлиц это может быть, например, внесение не менее пяти миллионов рублей в течение 30 дней или большое количество операций по пополнению счета, а для юридических — внесение на счет не менее 30 миллионов при условии, что эти средства значительно превышают обычные обороты клиента.
При этом такие меры не коснутся тех физических лиц, по которым у банка есть документально подтвержденные сведения о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения средств.
В ЦБ отметили, что эти подходы соответствуют рекомендациям ФАТФ, в которых особое внимание уделяется вопросам установления источников денег при проверке клиентов.
Девушка считает деньги - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Россиянам рассказали, почему не стоит держать наличные дома
11 мая, 06:02
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала