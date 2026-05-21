ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных.

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российским банкам следует усилить контроль за внесением крупных сумм наличных, сообщается на сайте ЦБ.
"Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели", — говорится в релизе.
Так, банкам предлагается ежедневно анализировать операции как физических, так и юридических лиц и обращать особое внимание на характерные признаки, которые могут свидетельствовать об отмывании денег. Для физлиц это может быть, например, внесение не менее пяти миллионов рублей в течение 30 дней или большое количество операций по пополнению счета, а для юридических — внесение на счет не менее 30 миллионов при условии, что эти средства значительно превышают обычные обороты клиента.
При этом такие меры не коснутся тех физических лиц, по которым у банка есть документально подтвержденные сведения о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения средств.
В ЦБ отметили, что эти подходы соответствуют рекомендациям ФАТФ, в которых особое внимание уделяется вопросам установления источников денег при проверке клиентов.