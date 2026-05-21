Появились новые детали о состоянии пострадавших под Севастополем школьников

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Один из подростков, пострадавших при обрушении балкона в школе под Севастополем, остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам губернатора, еще одного молодого человека прооперировали, он в сознании и находится в реанимации под наблюдением врачей. Кроме того, в тяжелом состоянии еще одна девушка.