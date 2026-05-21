Появились новые детали о состоянии пострадавших под Севастополем школьников

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Один из подростков, пострадавших при обрушении балкона в школе под Севастополем, остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Юноша в крайне тяжелом состоянии, доктора борются за его жизнь", — написал он на платформе "Макс".
По словам губернатора, еще одного молодого человека прооперировали, он в сознании и находится в реанимации под наблюдением врачей. Кроме того, в тяжелом состоянии еще одна девушка.
Всего в больнице остаются десять школьников, уточнил Развожаев. По его словам, у шестерых травмы средней степени тяжести, одна девушка вчера вечером приехала в больницу самостоятельно, ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Балкон второго этажа обрушился в школе № 13 в поселке Кача накануне днем. Это произошло, когда выпускники вышли туда, чтобы сфотографироваться. СК России возбудил уголовное дело по статьям о халатности и о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.