10:06 21.05.2026 (обновлено: 16:52 21.05.2026)
Минобороны рассказало о ходе учений ядерных сил

  • Российские военные на учениях ядерных сил отработали подготовку к запуску ракет.
  • Мобильные комплексы стратегического назначения развернули на полевых позициях.
  • Атомные подводные лодки с баллистическим оружием вышли в районы морских полигонов.
  • Авиация отработала снаряжение специальными боевыми частями ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские военные на учениях ядерных сил отработали подготовку к запуску ракет, сообщило Минобороны.
"Соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов выполнили мероприятия по приведению в готовность к выполнению боевых задач по проведению пусков ракет", — написало ведомство на платформе "Макс".
Министерство рассказало, что мобильные комплексы стратегического назначения развернули на полевых позициях, а атомные подводные лодки с баллистическим оружием вышли в районы морских полигонов.
Также авиация отработала снаряжение специальными боевыми частями ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования.
Российские войска с 19 по 21 мая проводят ядерные учения. К участию привлекли РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в них задействуют больше 64 тысяч человек и свыше 7800 единиц ВВСТ.
В ходе маневров также отрабатывают совместную подготовку и применение ЯО, размещенного в Белоруссии.
