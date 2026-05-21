Минобороны рассказало о ходе учений ядерных сил

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские военные на учениях ядерных сил отработали подготовку к запуску ракет, сообщило Минобороны.

Министерство рассказало, что мобильные комплексы стратегического назначения развернули на полевых позициях, а атомные подводные лодки с баллистическим оружием вышли в районы морских полигонов.