Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ.
- У водителя автомобиля, пострадавшего от удара дрона в Борисовском округе, предварительно диагностировали акубаротравму.
- В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа мужчина получил осколочные ранения грудной клетки от детонации FPV-дрона, госпитализация не потребовалась.
БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в Борисовском и Шебекинском округах Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил оперштаб региона.
"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали два мирных жителя. Водитель автомобиля, пострадавший сегодня в результате удара дрона по машине в районе хутора Красиво Борисовского округа, самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Уточняется, что у мужчины предварительно диагностировали акубаротравму, он направлен в городскую больницу №2 Белгорода. Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, госпитализация не потребовалась.
Как проинформировали в оперштабе, разрушения зафиксированы в нескольких населенных пунктах. В поселке Борисовка атакован социальный объект. В Грайворонском округе инциденты произошли на территории предприятия в селе Смородино, а также в селах Новостроевка-Первая и Почаево. В Белгородском округе повреждения отмечены в поселке Октябрьский и селе Нижний Ольшанец.
22 июня 2022, 17:18