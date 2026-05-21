Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области скончался третий пострадавший при атаке ВСУ на Унечу.
- Все трое пострадавших — сотрудники РЖД.
- Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук назвал ранения третьего погибшего слишком тяжелыми.
БРЯНСК, 21 мая – РИА Новости. Ранения у третьего пострадавшего при атаке ВСУ на Унечу оказались слишком тяжелыми, он скончался, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
Ранее в четверг Ковальчук сообщил, что при ударе ВСУ по объекту транспортной инфраструктуры в городе Унеча Брянской области два человека погибли и один ранен. В службе корпоративных коммуникаций МЖД позднее рассказали, что все трое – сотрудники РЖД.
"К глубокой скорби ... скончался пострадавший от варварских преступлений ВСУ в Унече. Врачи сделали все, чтобы его спасти, но ранения оказались слишком тяжёлыми", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Врио губернатора выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что семь будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18