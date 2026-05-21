Рейтинг@Mail.ru
Ковальчук рассказал о ранениях третьего погибшего при атаке ВСУ на Унечу - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 21.05.2026 (обновлено: 23:49 21.05.2026)
Ковальчук рассказал о ранениях третьего погибшего при атаке ВСУ на Унечу

Ковальчук: ранения третьего погибшего при атаке на Унечу были слишком тяжелыми

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области скончался третий пострадавший при атаке ВСУ на Унечу.
  • Все трое пострадавших — сотрудники РЖД.
  • Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук назвал ранения третьего погибшего слишком тяжелыми.
БРЯНСК, 21 мая – РИА Новости. Ранения у третьего пострадавшего при атаке ВСУ на Унечу оказались слишком тяжелыми, он скончался, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
Ранее в четверг Ковальчук сообщил, что при ударе ВСУ по объекту транспортной инфраструктуры в городе Унеча Брянской области два человека погибли и один ранен. В службе корпоративных коммуникаций МЖД позднее рассказали, что все трое – сотрудники РЖД.
"К глубокой скорби ... скончался пострадавший от варварских преступлений ВСУ в Унече. Врачи сделали все, чтобы его спасти, но ранения оказались слишком тяжёлыми", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Врио губернатора выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что семь будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУнечаБрянская областьЕгор КовальчукВооруженные силы УкраиныРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала