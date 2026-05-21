Ковальчук рассказал о ранениях третьего погибшего при атаке ВСУ на Унечу

БРЯНСК, 21 мая – РИА Новости. Ранения у третьего пострадавшего при атаке ВСУ на Унечу оказались слишком тяжелыми, он скончался, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Врио губернатора выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что семь будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.