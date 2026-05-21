Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на станцию Унеча не повлияла на движение поездов, заявили в МЖД - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:07 21.05.2026
Атака ВСУ на станцию Унеча не повлияла на движение поездов, заявили в МЖД

Атака ВСУ на станцию Унеча в Брянской области не повлияла на движение поездов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атака ВСУ на станцию Унеча в Брянской области не повлияла на движение пассажирских поездов.
  • В результате атаки ВСУ на станцию Унеча погибли три железнодорожника.
  • МЖД заверила, что окажет семьям погибших сотрудников всю необходимую помощь.
БРЯНСК, 21 мая - РИА Новости. Атака ВСУ на станцию Унеча в Брянской области, в результате которой погибли три железнодорожника, не повлияла на движение пассажирских поездов, сообщили журналистам в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
В четверг врио губернатора региона Егор Ковальчук сообщил, что при ударе ВСУ по объекту транспортной инфраструктуры в городе Унеча Брянской области два человека погибли и один ранен. В МЖД рассказали, что погибшими и пострадавшим оказались сотрудники РЖД.
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
В Тверской области осколки БПЛА попали в крышу многоквартирного дома
Вчера, 17:47
"Сотрудника в тяжелом состоянии доставили в больницу, врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось", - уточнила служба в распространенном пресс-релизе.
В железнодорожной компании заверили, что окажут семьям погибших сотрудников всю необходимую помощь.
"На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла", - отмечается в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУнечаБрянская областьЕгор КовальчукВооруженные силы УкраиныРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала