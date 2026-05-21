Атака ВСУ на станцию Унеча не повлияла на движение поездов, заявили в МЖД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Атака ВСУ на станцию Унеча в Брянской области не повлияла на движение пассажирских поездов.
- В результате атаки ВСУ на станцию Унеча погибли три железнодорожника.
- МЖД заверила, что окажет семьям погибших сотрудников всю необходимую помощь.
БРЯНСК, 21 мая - РИА Новости. Атака ВСУ на станцию Унеча в Брянской области, в результате которой погибли три железнодорожника, не повлияла на движение пассажирских поездов, сообщили журналистам в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
В четверг врио губернатора региона Егор Ковальчук сообщил, что при ударе ВСУ по объекту транспортной инфраструктуры в городе Унеча Брянской области два человека погибли и один ранен. В МЖД рассказали, что погибшими и пострадавшим оказались сотрудники РЖД.
"Сотрудника в тяжелом состоянии доставили в больницу, врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось", - уточнила служба в распространенном пресс-релизе.
В железнодорожной компании заверили, что окажут семьям погибших сотрудников всю необходимую помощь.
"На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла", - отмечается в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18