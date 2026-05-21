12:00 21.05.2026
Сальдо: ВСУ ударили по газораспределительной станции в Херсонской области

Херсонская область. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска ударили по газораспределительной станции в Херсонской области.
  • В результате атак ВСУ повреждены жилые дома и другие объекты в нескольких населенных пунктах региона.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска ударили по газораспределительной станции в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Он привел данные об атаках ВСУ на регион за прошедшие сутки в своем канале на платформе "Макс".
"В результате атак повреждены жилые дома в Великой Благовещенке, Великой Кардашинке, Гладковке, Каирах, Ольгино и Подо-Калиновке, газораспределительная станция в Обрывке, административные и хозяйственные здания в Костогрызово и Горностаевке", - написал Сальдо.
По его словам, обстрелам и атакам беспилотников подверглись и другие города и села региона.
