ВСУ ударили по газораспределительной станции в Херсонской области

- Украинские войска ударили по газораспределительной станции в Херсонской области.
- В результате атак ВСУ повреждены жилые дома и другие объекты в нескольких населенных пунктах региона.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска ударили по газораспределительной станции в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В результате атак повреждены жилые дома в Великой Благовещенке, Великой Кардашинке, Гладковке, Каирах, Ольгино и Подо-Калиновке, газораспределительная станция в Обрывке, административные и хозяйственные здания в Костогрызово и Горностаевке", - написал Сальдо.
По его словам, обстрелам и атакам беспилотников подверглись и другие города и села региона.
