При атаке БПЛА на Сызрань погибли два человека

САРАТОВ, 21 мая — РИА Новости. При ударе украинских беспилотников по Сызрани погибли два человека, заявил глава Самарской области Вячеслав Федорищев.
Также есть пострадавшие, им оказывают помощь. В городе отменили все массовые мероприятия до конца недели.
По данным Минобороны, силы ПВО за ночь сбили 121 украинский БПЛА над российскими регионами, включая Самарскую область.
Утром в этом регионе отменили режим беспилотной опасности, а местный аэропорт возобновил прием и отправку рейсов.
22 июня 2022, 17:18