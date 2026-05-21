При атаке БПЛА на Сызрань погибли два человека

САРАТОВ, 21 мая — РИА Новости. При ударе украинских беспилотников по Сызрани погибли два человека, заявил глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

« "ВСУ атакуют средствами БПЛА Сызрань. С прискорбием сообщаю: из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли", — написал он на платформе "Макс".

Также есть пострадавшие, им оказывают помощь. В городе отменили все массовые мероприятия до конца недели.

По данным Минобороны, силы ПВО за ночь сбили 121 украинский БПЛА над российскими регионами, включая Самарскую область