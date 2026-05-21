В Белгородской области из-за атаки БПЛА ВСУ пострадали три человека
06:20 21.05.2026
В Белгородской области из-за атаки БПЛА ВСУ пострадали три человека

В Шебекинском округе из-за атаки БПЛА ВСУ пострадали три человека

Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 21.05.2026
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шебекинском округе Белгородской области три человека пострадали из-за атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
  • В городе Шебекино дрон атаковал движущийся автомобиль, два молодых человека были доставлены в больницу.
  • В поселке Маслова Пристань от атаки FPV-дрона на «ГАЗель» ранен мужчина, он доставлен в Шебекинскую ЦРБ.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Три человека пострадали из-за атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
"Шебекинский округ ночью атакован беспилотниками ВСУ. Пострадали три человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Оперативный штаб уточнил, что в городе Шебекино дрон атаковал движущийся автомобиль. Два молодых человека, 18 и 20 лет, были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу (ЦРБ), пострадавшим оказана медицинская помощь, машина повреждена, добавил оперштаб.
В поселке Маслова Пристань от атаки FPV-дрона на "ГАЗель" ранен мужчина, он доставлен в Шебекинскую ЦРБ, транспорт получил повреждения, заключил оперативный штаб.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа того же года обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
