Исключение из ЕАЭС невозможно без заявки Еревана, заявили в МИД Армении

10:10 21.05.2026 (обновлено: 10:11 21.05.2026)
Мирзоян: исключение Армении из ЕАЭС невозможно без заявки Еревана

Флаг Армении. Архивное фото
  • Вопрос о выходе Армении из ЕАЭС не может рассматриваться без соответствующей заявки Еревана, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
  • Глава МИД Армении подчеркнул, что Армения не выражала желания выходить из ЕАЭС и не считает вопрос своего исключения подлежащим обсуждению.
  • Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не получит членство в Евросоюзе.
ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. В Евразийском экономическом союзе не смогут рассмотреть вопрос выхода Армении из организации без заявки Еревана, заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян.
"Вопрос о выходе Армении из ЕАЭС не может обсуждаться, пока Армения не представит соответствующую заявку и не выразит желание, а мы такого желания не выражали, следовательно, вопрос о нашем исключении не может рассматриваться", -сказал Мирзоян армянскому онлайн-изданию aysor.am.
Он добавил что Армения определиться с вопросами, связанными с взаимодействием с ЕС и ЕАЭС, когда возникнет необходимость его обсуждения.
"Я не могу назвать никаких сроков, такая проблема сегодня не стоит в нашей повестке" ,- отметил он. Мирзоян также счел невозможным заморозку членства Армении в ЕАЭС. "Такого не может быть. Это организация, в которой решения принимаются консенсусом",- заявил он.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не получит членство в Евросоюзе.
В миреАрменияЕреванРоссияАрарат МирзоянМихаил ГалузинЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
