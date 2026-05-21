Исключение из ЕАЭС невозможно без заявки Еревана, заявили в МИД Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вопрос о выходе Армении из ЕАЭС не может рассматриваться без соответствующей заявки Еревана, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
- Глава МИД Армении подчеркнул, что Армения не выражала желания выходить из ЕАЭС и не считает вопрос своего исключения подлежащим обсуждению.
- Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не получит членство в Евросоюзе.
ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. В Евразийском экономическом союзе не смогут рассмотреть вопрос выхода Армении из организации без заявки Еревана, заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян.
Он добавил что Армения определиться с вопросами, связанными с взаимодействием с ЕС и ЕАЭС, когда возникнет необходимость его обсуждения.
"Я не могу назвать никаких сроков, такая проблема сегодня не стоит в нашей повестке" ,- отметил он. Мирзоян также счел невозможным заморозку членства Армении в ЕАЭС. "Такого не может быть. Это организация, в которой решения принимаются консенсусом",- заявил он.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не получит членство в Евросоюзе.