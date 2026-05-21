В Армении завершилось следствие по делу россиян, обвиняемых в шпионаже

ЕРЕВАН, 21 мая – РИА Новости. В Армении завершились следственные действия по делу о шпионаже, фигурантами которого являются шестеро россиян, российские дипломаты оказывают задержанным всю необходимую помощь, включая оплату услуг адвокатов, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Ереване.

"В период с июня 2024 по январь 2025 года в Армении по обвинению в шпионаже были задержаны шесть граждан России. На сегодняшний день следственные действия завершены, и наши граждане ожидают судебного решения", - говорится в сообщении.