В Армении завершилось следствие по делу россиян, обвиняемых в шпионаже - РИА Новости, 21.05.2026
15:55 21.05.2026
В Армении завершилось следствие по делу россиян, обвиняемых в шпионаже

Посольство: в Ереване завершили следствие по делу россиян, обвиняемых в шпионаже

Посольство РФ в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Посольство РФ в Ереване. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Армении завершились следственные действия по делу о шпионаже, фигурантами которого являются шестеро россиян.
  • Задержанные ожидают судебного решения и заявили о своей невиновности.
  • Российские дипломаты оказывают всю необходимую помощь, включая оплату услуг адвокатов.
ЕРЕВАН, 21 мая – РИА Новости. В Армении завершились следственные действия по делу о шпионаже, фигурантами которого являются шестеро россиян, российские дипломаты оказывают задержанным всю необходимую помощь, включая оплату услуг адвокатов, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Ереване.
В конце апреля этого года телеканал RT сообщил, что в Армении были задержаны шесть граждан России "по подозрению в шпионаже в пользу Азербайджана". Все задержанные заявили о своей невиновности и утверждали, что приехали в Армению для фото- и видеосъемки исторических и культурных достопримечательностей.
"В период с июня 2024 по январь 2025 года в Армении по обвинению в шпионаже были задержаны шесть граждан России. На сегодняшний день следственные действия завершены, и наши граждане ожидают судебного решения", - говорится в сообщении.
В дипмиссии сообщили, что дипломаты оказывают задержанным всю необходимую помощь, включая оплату услуг высококвалифицированных адвокатов.
"Российская Федерация по дипломатическим каналам оказывает все необходимое содействие задержанным, включая помощь в оплате услуг высококвалифицированных адвокатов. Обеспечен беспрепятственный консульский доступ, дипломаты посольства находятся в постоянном контакте с гражданами России и продолжают внимательно отслеживать дальнейшее развитие ситуации", - говорится в сообщении.
