Анохин: передвижные медкомплексы сделали 1,1 тысячи выездов на Смоленщине

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 1,1 тысячи выездов совершили передвижные медицинские комплексы с начала 2026 года в Смоленской области, обследования прошли более 42 тысяч жителей региона, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Первый шаг на пути к выздоровлению – вовремя выявить заболевание. Заботимся о том, чтобы необходимые обследования могли пройти жители не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов региона", – написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".

К сельским жителям выезжают 52 передвижных медицинских комплекса. В составе каждой бригады работают врач-терапевт, акушер и рентген-лаборант.

Комплексы оснащены современным оборудованием. Пациенты могут пройти флюорографию, маммографию и другие виды обследований. Помимо этого, каждую неделю к жителям отдаленных населенных пунктов выезжают дополнительные консультативные бригады узких специалистов из Смоленской областной и областной детской клинических больниц. Анохин отметил, что всего с начала года профилактические мероприятия в медучреждениях региона прошли 218 тысяч жителей.