Рейтинг@Mail.ru
Анохин: передвижные медкомплексы сделали 1,1 тысячи выездов на Смоленщине - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
10:40 21.05.2026
Анохин: передвижные медкомплексы сделали 1,1 тысячи выездов на Смоленщине

Анохин: смоленские передвижные медкомплексы cовершили 1,1 тысячи выездов

© РИА Новости / Виталий БелоусовВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 1,1 тысячи выездов совершили передвижные медицинские комплексы с начала 2026 года в Смоленской области, обследования прошли более 42 тысяч жителей региона, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Первый шаг на пути к выздоровлению – вовремя выявить заболевание. Заботимся о том, чтобы необходимые обследования могли пройти жители не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов региона", – написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
К сельским жителям выезжают 52 передвижных медицинских комплекса. В составе каждой бригады работают врач-терапевт, акушер и рентген-лаборант.
Комплексы оснащены современным оборудованием. Пациенты могут пройти флюорографию, маммографию и другие виды обследований. Помимо этого, каждую неделю к жителям отдаленных населенных пунктов выезжают дополнительные консультативные бригады узких специалистов из Смоленской областной и областной детской клинических больниц. Анохин отметил, что всего с начала года профилактические мероприятия в медучреждениях региона прошли 218 тысяч жителей.
"К концу 2026 года планируем охватить диспансеризацией и профилактическими осмотрами в общей сложности 721 тысячу человек. Передвижные комплексы совершат для этого суммарно более 3 тысяч выездов", – подчеркнул глава региона.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Анохин осмотрел производственные линии медкомпании в Смоленской области
20 мая, 12:41
 
Смоленская областьВасилий АнохинМедицина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала