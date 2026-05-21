Появилось видео с места аварийной посадки самолета Ан-2 в Якутии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восточно-Сибирская транспортная прокуратура поделилась видео с Ан-2, совершившим аварийную посадку в лесу Якутии.
- На борту были восемь человек, их эвакуировали.
УЛАН-УДЭ, 21 мая – РИА Новости. Обгоревшие обломки аварийно севшего в лесу Якутии самолета Ан-2 запечатлены на видео, предоставленном РИА Новости Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой.
Самолет Ан-2, на борту которого было восемь человек, совершил аварийную посадку во вторник. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности (часть 1 статьи 263 УК РФ). По информации Росавиации, самолет сгорел, все восемь человек были эвакуированы. Один из пострадавших получил ожоги, сообщал минздрав Якутии.
На предоставленных Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой кадрах зафиксированы обломки самолета, лежащие среди деревьев. Видны следы горения на деревьях и земле вокруг, от фюзеляжа самолета остался почти один остов,