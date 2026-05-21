Аляутдинов: ноутбук "Байтэрг" демонстрирует успехи промышленности России

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Новая модель ноутбука "Байтэрг" демонстрирует успехи отечественной промышленности в создании конкурентоспособной вычислительной техники, сообщил генеральный директор АО "Рокит" (входит в "Росатом") Тимур Аляутдинов.

На конференции ЦИПР-2026 госкорпорация "Росатом" совместно с российским разработчиком и производителем мобильной электроники "Байтэрг" представили ноутбук Оko book 5 yoga ("Око книга 5 йога") с предустановленной мобильной операционной системой (ОС) "Око" собственной разработки. Продукт ориентирован на организации, осуществляющие переход на импортонезависимые технологии и призван обеспечить бесперебойную работу в условиях цифровой трансформации.

Ноутбук на базе архитектуры ARM (работает на процессоре, спроектированном по принципам мобильных устройств, а не традиционных настольных компьютеров) с предустановленной российской ОС ориентирован на пользователей, которым требуется универсальное мобильное решение для работы с офисными приложениями, веб‑сервисами и специализированным ПО.

Трансформируемая конструкция расширяет сценарии использования устройства. Оko book 5 yoga оснащен восьмиядерным процессором и поддерживает до 16 гигабайт оперативной памяти и до 512 гигабайт постоянной, что позволяет устройству эффективно справляться с многозадачностью и ресурсоемкими задачами. Сенсорный 13,2‑дюймовый экран обеспечивает удобство взаимодействия и высокое качество отображения информации. Компактные размеры и вес до 1,2 килограмма делают устройство подходящим для мобильного использования вне офиса.

"Новая модель ноутбука "Байтэрг" демонстрирует успехи отечественной промышленности в создании конкурентоспособной вычислительной техники. Это не просто продукт для мобильной работы, а элемент долгосрочной стратегии по созданию устойчивой экосистемы КИИ (критическая информационная инфраструктура — ред.), где ключевые компоненты и решения производятся внутри страны при поддержке ведущих российских корпораций", — отметил генеральный директор АО "Рокит" (входит в "Росатом") Тимур Аляутдинов, его слова приводит пресс-служба "Росатома".

Директор по развитию продуктов ООО "Байтэрг" Дмитрий Логвинов сообщил, что презентация ноутбука Oko book 5 yoga на ЦИПР-2026 — важный шаг в развитии отечественного ИТ оборудования.

"Мы создали продукт, который отвечает актуальным запросам рынка: импортонезависимость, надежность и универсальность. Запуск серийного производства ноутбука запланирован на третий квартал 2026 года на площадке ОЭЗ "Технополис Москва", что подтверждает нашу готовность масштабировать решение и предложить российским организациям современное, безопасное и универсальное устройство совместимое с российскими операционными системами", — прокомментировал директор по развитию продуктов ООО "Байтэрг" Дмитрий Логвинов.