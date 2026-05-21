Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отец актрисы Ольги Погодиной, Станислав Бобович, попал в реанимацию из-за острого гнойного паротита.
- Месяц назад Ольга Погодина потеряла мужа — телеведущего Алексея Пиманова, который умер от инфаркта.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Отец актрисы Ольги Погодиной попал в реанимацию из-за острого гнойного паротита, сообщает Telegram-канал "SHOT".
"Отца Погодиной Станислава Бобовича экстренно госпитализировали в реанимацию в Москве. Врачи диагностировали у него гнойное воспаление слюной железы. Пока медики обходятся консервативным лечением", — говорится в публикации.
Отмечается, что актриса месяц назад потеряла мужа — телеведущего Алексея Пиманова. Из-за этого она сильно переживает за состояние отца и все время проводит с ним.
Алексей Пиманов умер 23 апреля на 65-м году жизни из-за инфаркта. В 1996 года он вел программу "Человек и закон", его авторству также принадлежала программа "Кремль-9". Позже стал продюсером множества телепередач, среди которых: "Жить здорово", "Кумиры", "Армейский магазин", "Тайны века", "Свидетели", "Приговор" и другие.
Помимо этого, Пиманов выступил сценаристом и режиссером более ста документальных фильмов, а с 2004 года снимал телесериалы и полнометражные художественные ленты. Также под его руководством был крупный медиахолдинг "Красная звезда".
