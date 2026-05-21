Актрису сериала "Клюквенный щербет" задержали по делу о наркотиках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Актрису турецкого сериала "Клюквенный щербет" Фейзу Дживелек и певца Мабеля Матиза задержали в рамках антинаркотического рейда.
- Всего задержаны 14 человек, включая других звезд турецкого шоу-бизнеса.
СТАМБУЛ, 21 мая — РИА Новости. В Турции по итогам очередного антинаркотического рейда задержали актрису сериала "Клюквенный щербет" Фейзу Дживелек и популярного певца Мабеля Матиза.
"В рамках другого расследования <…> были получены улики, на этом основании жандармерии Стамбула отдано указание провести задержание, обыск, биологическую экспертизу и дачу показаний 25 подозреваемых", — говорится в заявлении Генпрокуратуры стамбульского района Бакыркей, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Турецкая актриса Эрчел заявила, что не употребляла наркотики
28 марта, 13:39
По информации телеканала NTV, всего задержанных 14, среди них, помимо Дживелек и Матиза, актриса сериала Medcezir и модель Серенай Сарыкая, актер Онур Туна, певец Беркай и другие звезды.
Антинаркотические рейды проводятся в Турции с октября прошлого года. Жандармы регулярно задерживают популярных актеров, музыкантов, известных предпринимателей. В число подозреваемых в употреблении наркотиков попадали, например, бизнесмены Хакан и Керим Сабанджи, бывший президент футбольного клуба "Галатасарай" Бурак Эльмас, звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел.