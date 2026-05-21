09:15 21.05.2026 (обновлено: 11:55 21.05.2026)
Актрису сериала "Клюквенный щербет" задержали по делу о наркотиках

В Турции 14 актеров и певцов задержали во время антинаркотического рейда

© Фото : Соцсети Фейзы Дживелек и Мабеля МатизаАктриса Фейза Дживелек и певец Мабель Матиз
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актрису турецкого сериала "Клюквенный щербет" Фейзу Дживелек и певца Мабеля Матиза задержали в рамках антинаркотического рейда.
  • Всего задержаны 14 человек, включая других звезд турецкого шоу-бизнеса.
СТАМБУЛ, 21 мая — РИА Новости. В Турции по итогам очередного антинаркотического рейда задержали актрису сериала "Клюквенный щербет" Фейзу Дживелек и популярного певца Мабеля Матиза.
"В рамках другого расследования <…> были получены улики, на этом основании жандармерии Стамбула отдано указание провести задержание, обыск, биологическую экспертизу и дачу показаний 25 подозреваемых", — говорится в заявлении Генпрокуратуры стамбульского района Бакыркей, которое есть в распоряжении РИА Новости.
По информации телеканала NTV, всего задержанных 14, среди них, помимо Дживелек и Матиза, актриса сериала Medcezir и модель Серенай Сарыкая, актер Онур Туна, певец Беркай и другие звезды.
Матиз также проходил обвиняемым по другому делу — о распространении непристойных материалов. Ему грозило три года лишения свободы за текст песни, но в начале мая суд его оправдал. У певца 5,5 миллиона слушателей ежемесячно в сервисе Spotify, он регулярно выступает в Турции и в Европе.
Антинаркотические рейды проводятся в Турции с октября прошлого года. Жандармы регулярно задерживают популярных актеров, музыкантов, известных предпринимателей. В число подозреваемых в употреблении наркотиков попадали, например, бизнесмены Хакан и Керим Сабанджи, бывший президент футбольного клуба "Галатасарай" Бурак Эльмас, звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел.
