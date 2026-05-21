10:14 21.05.2026 (обновлено: 12:45 21.05.2026)
ФСБ сообщила подробности о россиянине, получившем 25 лет за работу на Киев

ФСБ: осужденный на 25 лет агент Киева собирался поджечь транспорт в частях ПВО

Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянин Дмитрий Балог получил 25 лет за совершение серии диверсионно-террористических актов в Московском регионе.
  • Он поджег два релейных шкафа, оборудование операторов связи, три служебных автобуса МВД и легковой автомобиль с патриотической символикой.
  • Он также попытался проникнуть в части ПВО для поджога техники, но был задержан.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Россиянин, осужденный на 25 лет за терроризм, собирался поджечь военную технику в частях ПВО в Подмосковье, сообщила ФСБ.
"Вторым Западным военным окружным судом за совершение серии диверсионно-террористических актов на территории Московского региона вынесен обвинительный приговор гражданину России Балогу Дмитрию Михайловичу, 1986 года рождения", — говорится в релизе.
По информации спецслужбы, в апреле 2023 года Балог по своей инициативе связался с украинской террористической организацией, действующей под патронажем СБУ, и начал выполнять задания куратора. Так, он поджег два релейных шкафа в районе станции Белые Столбы, оборудование операторов связи, три служебных автобуса МВД и легковушку с патриотической символикой.
Кроме того, Балог собрал и передал украинской стороне сведения о режиме охраны, инфраструктуре и местах размещения военной техники на территории двух войсковых частей ПВО. Позже он попытался проникнуть в эти части, чтобы устроить поджог и там, но его задержали.
Приговор пока не вступил в законную силу.
