ФСБ сообщила подробности о россиянине, получившем 25 лет за работу на Киев

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Россиянин, осужденный на 25 лет за терроризм, собирался поджечь военную технику в частях ПВО в Подмосковье, сообщила ФСБ.

"Вторым Западным военным окружным судом за совершение серии диверсионно-террористических актов на территории Московского региона вынесен обвинительный приговор гражданину России Балогу Дмитрию Михайловичу, 1986 года рождения", — говорится в релизе

По информации спецслужбы, в апреле 2023 года Балог по своей инициативе связался с украинской террористической организацией, действующей под патронажем СБУ, и начал выполнять задания куратора. Так, он поджег два релейных шкафа в районе станции Белые Столбы, оборудование операторов связи, три служебных автобуса МВД и легковушку с патриотической символикой.

Кроме того, Балог собрал и передал украинской стороне сведения о режиме охраны, инфраструктуре и местах размещения военной техники на территории двух войсковых частей ПВО. Позже он попытался проникнуть в эти части, чтобы устроить поджог и там, но его задержали.