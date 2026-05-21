В Афганистане назвали сообщения об отмене возраста для замужества вымыслом

Краткий пересказ от РИА ИИ Сообщения об отмене минимального возраста для замужества девушек в Афганистане являются вымыслом, заявил пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед.

Он добавил, что верховный лидер Исламского эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада издал отдельное постановление о том, что выдача замуж девушки без ее согласия запрещена.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сообщения некоторых СМИ об отмене минимального возраста для замужества девушек в Афганистане являются вымыслом, а критика со стороны тех, кто выступает против исламских законов, не нова и ей не стоит придавать значение, заявил в четверг пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед.

Пятнадцатого мая в Афганистане после опубликования в официальном вестнике министерства юстиции вступил в силу закон о правилах расторжении брака и раздельном проживании супругов, не имеющий никакого отношения к возрасту девушек, намеревающихся выйти замуж.

"Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада издал отдельное постановление о том, что выдача замуж девушки без ее согласия запрещена... Критика со стороны тех, кто выступает против исламских законов, не нова, ей не стоит придавать значение", - заявил Моджахед в интервью новостному порталу Ariana news.

По словам пресс-секретаря, новый закон не означает предоставление неограниченных прав, он был принят исключительно для облегчения работы судов страны с тем, чтобы судьи могли легче принимать решения, одновременно строго придерживаясь буквы закона.

По словам Моджахеда, "только за прошлый 1404-й год по афганскому летосчислению (закончился 20 марта - ред.) год в судах Исламского Эмирата и через отдел по рассмотрению жалоб министерства поощрения добродетели и предотвращения порока были рассмотрены тысячи дел о принудительных браках с участием девочек и все они были защищены от произвола, что демонстрирует пристальное внимание властей к обеспечению прав девушек и женщин".