"Аэрофлот" увеличит число билетов по "плоскому" тарифу для Калининграда

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличивает квоту билетов по "плоскому" тарифу между Калининградом и Москвой и запускает дополнительные рейсы на летний сезон, сообщила компания.

"Аэрофлот" с 1 июня открывает дополнительный ежедневный рейс с возможностью приобрести билеты по "плоскому" тарифу между Москвой и Калининградом. С 1 июля по 31 августа авиаперевозчик будет выполнять на этом направлении два дополнительных рейса в сутки, также с "плоскими" тарифами", - говорится в сообщении.

Данную инициативу, уточняет компания, озвучил ее гендиректор Сергей Александровский на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных в ходе рабочей поездки в Калининград.

Новый ежедневный регулярный рейс "Аэрофлота" SU1032/1033 по маршруту Москва — Калининград — Москва будет выполняться на лайнерах Airbus A321 с 1 июня до 30 сентября включительно. В пиковые месяцы лета, с 1 июля по 31 августа, авиакомпания будет выполнять два таких дополнительных рейса в сутки: SU1032/1033 и SU1012/1013.

Озвучивая инициативу перевозчика, Александровский подчеркнул, что она призвана в первую очередь поддержать жителей региона.

"Жители региона и студенты вузов Калининградской области очной формы обучения смогут в приоритетном порядке оформить билеты на дополнительный рейс по "плоскому" тарифу Аэрофлота более чем за 7 дней до даты вылета. За неделю до вылета рейса оставшиеся нереализованные билеты по "плоскому" тарифу будут поступать уже в свободную продажу: их смогут приобрести все желающие", - приводит "Аэрофлот" слова своего гендиректора.

"Расширение полетной программы и, что особенно важно, увеличение квот на билеты по фиксированным "плоским" тарифам — это необходимый шаг для обеспечения мобильности населения. Для нас было принципиально важно, чтобы дополнительные места на рейсах в первую очередь были доступны именно жителям области и студентам", - цитируются слова Беспрозванных.

Жители региона и студенты калининградских вузов могут приобрести билеты по "плоскому" тарифу в специальном разделе на сайте "Аэрофлота", в офисе продаж авиакомпании или у уполномоченных агентов – по аналогии с оформлением субсидированных билетов.