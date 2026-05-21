В Москве задержали адвоката, обманувшего клиентку на шесть миллионов рублей

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Московский адвокат задержан по подозрению в хищении шести миллионов рублей у клиентки, которой обещал закрыть дело, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России.

В ведомстве сообщили, что подозреваемый получил от подзащитной шесть миллионов рублей. При этом он не планировал передавать деньги каким-либо должностным лицам и не имел реальной возможности повлиять на решение суда.