Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали адвоката, обманувшего клиентку на шесть миллионов рублей - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 21.05.2026
В Москве задержали адвоката, обманувшего клиентку на шесть миллионов рублей

СК: адвокат, подозреваемый в обмане клиентки на 6 млн руб, задержан в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве задержали адвоката по подозрению в хищении шести миллионов рублей у клиентки.
  • Адвокат обещал клиентке закрыть дело о мошенничестве, убедив ее, что сможет повлиять на прокуратуру и суд.
  • Подозреваемый не планировал передавать деньги каким-либо должностным лицам и не имел реальной возможности повлиять на решение суда.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Московский адвокат задержан по подозрению в хищении шести миллионов рублей у клиентки, которой обещал закрыть дело, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России.
По данным следствия, в июне 2022 года юрист Адвокатской палаты города Москвы заключил соглашение с москвичкой о ее защите в деле о мошенничестве. В апреле 2025 года адвокат убедил женщину, что за вознаграждение сможет повлиять на прокуратуру и суд и добиться прекращения уголовного преследования.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Суд приговорил белгородского предпринимателя к трем годам за летальное ДТП
Вчера, 17:28
"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенно в особо крупном размере)... Подозреваемый задержан и доставлен в подразделение московского ведомства для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что подозреваемый получил от подзащитной шесть миллионов рублей. При этом он не планировал передавать деньги каким-либо должностным лицам и не имел реальной возможности повлиять на решение суда.
Екатерина Тархова в зале Самарского областного суда - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары
Вчера, 17:20
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала