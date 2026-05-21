В Москве задержали адвоката, обманувшего клиентку на шесть миллионов рублей

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Московский адвокат задержан по подозрению в хищении шести миллионов рублей у клиентки, которой обещал закрыть дело, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России.
По данным следствия, в июне 2022 года юрист Адвокатской палаты города Москвы заключил соглашение с москвичкой о ее защите в деле о мошенничестве. В апреле 2025 года адвокат убедил женщину, что за вознаграждение сможет повлиять на прокуратуру и суд и добиться прекращения уголовного преследования.
"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенно в особо крупном размере)... Подозреваемый задержан и доставлен в подразделение московского ведомства для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что подозреваемый получил от подзащитной шесть миллионов рублей. При этом он не планировал передавать деньги каким-либо должностным лицам и не имел реальной возможности повлиять на решение суда.
