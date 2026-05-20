Житель Сочи получил срок за передачу РДК* данных о ПВО

11:29 20.05.2026
Житель Сочи получил 16 лет колонии за передачу РДК данных о ПВО

Статуя Фемиды. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южный окружной военный суд приговорил Андрея Мирошникова к 16 годам лишения свободы.
  • Мирошников признан виновным в передаче данных о ПВО в Сочи запрещенной террористической организации "Русский добровольческий корпус".
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы Андрея Мирошникова, передавшего запрещенной террористической организации "Русский добровольческий корпус"* данные о ПВО в Сочи, сообщил журналистам пресс-секретарь суда.
По его данным, в июне 2024 года Мирошников связался с представителем "РДК"*, который позже поручил ему сфотографировать в Сочи объект противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ, что подсудимый и сделал. Вскоре Мирошников выполнил указание сфотографировать объект аэродромного радиолокационного комплекса аэропорта Сочи.
Переданные Мирошниковым сведения о данных объектах в Сочи могли быть использованы против ВС РФ, отмечало следствие.
"Подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сказал представитель суда.
В судебном заседании Мирошников вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью.
Приговор в законную силу еще не вступил.
* Террористическая организация, запрещена в России
