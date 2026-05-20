Врач назвала самые опасные часы для прогулок в жару - РИА Новости, 20.05.2026
03:46 20.05.2026
Врач назвала самые опасные часы для прогулок в жару

РИА Новости: в жару не стоит гулять с одиннадцати утра до пяти вечера

Погода в Москве. Архивное фото
  • Самое опасное время для прогулок под палящим солнцем — с одиннадцати утра до пяти вечера, сообщила главный врач городской поликлиники № 220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова.
  • Относительно безопасными для прогулок считаются часы до девяти утра и после восьми вечера.
  • Даже в безопасные часы рекомендуется держаться в тени, носить головной убор и одежду из светлых натуральных тканей, пить воду.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Самое опасное время для прогулок под палящим солнцем - с одиннадцати утра до пяти вечера, сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники № 220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова.
"Пребывание под открытым солнцем лучше свести к минимуму, особенно в самое опасное время — с одиннадцати утра до пяти вечера. Относительно безопасными для прогулок считаются часы до девяти утра и после восьми вечера", - рассказала Косенкова.
Врач отметила, что даже в безопасные часы рекомендуется держаться в тени, носить головной убор и одежду из светлых натуральных тканей, пить воду.
По данным синоптиков, среда и четверг в Москве станут самыми жаркими днями на неделе, когда температура воздуха может достигнуть плюс 32 градусов. Такие показатели можно отнести к категории очень высоких температур, это на 8-10 градусов выше нормы для этого времени года.
