Врач назвала самые опасные часы для прогулок в жару

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Самое опасное время для прогулок под палящим солнцем - с одиннадцати утра до пяти вечера, сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники № 220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова.

"Пребывание под открытым солнцем лучше свести к минимуму, особенно в самое опасное время — с одиннадцати утра до пяти вечера. Относительно безопасными для прогулок считаются часы до девяти утра и после восьми вечера", - рассказала Косенкова.