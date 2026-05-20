Россиянам рассказали, как обезопасить себя в жару

Горожане на улице во время жаркой погоды в Москве. Архивное фото

Горожане на улице во время жаркой погоды в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ В аномальную жару следует ограничить пребывание на солнце, особенно с 11:00 до 17:00.

Необходимо пить больше воды, отдавать предпочтение чистой воде, морсам или компотам и избегать сладких газированных напитков и алкоголя.

При первых признаках недомогания, таких как головокружение, слабость, тошнота или обморок, нужно немедленно обращаться за помощью к врачу.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Людям в аномальную жару следует ограничить пребывание на солнце, пить больше воды, соблюдать режим питания, а также при первых признаках недомогания обращаться за помощью к врачу, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Наступила долгожданная летняя пора, вместе с этим в Россию пришла жара. В этот период особенно важно уделить внимание своему здоровью, соблюдать простые, но эффективные меры предосторожности. В жару рекомендую стараться не выходить на улицу в часы максимальной солнечной активности - с 11.00 до 17.00. Если это невозможно, лучше надевать головные уборы, легкую одежду из натуральных тканей и солнцезащитные средства", - сказал Леонов

Парламентарий указал, что в жару организм теряет много жидкости, поэтому нужно пить больше воды. По его словам, лучше всего пить чистую воду, морсы или компоты. Он добавил, что правильнее будет избегать сладких газированных напитков и алкоголя, поскольку они усиливают обезвоживание.

"Рекомендую соблюдать режим питания. В жару советую отдавать предпочтение легкой пище, в том числе овощам, фруктам. Избегайте жирной и тяжелой еды - она создает дополнительную нагрузку на организм", - отметил он.

Леонов также посоветовал днем держать окна закрытыми, чтобы не пускать горячий воздух. Проветривать комнаты, по его словам, лучше рано утром или поздно вечером, когда температура ниже.