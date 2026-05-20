Завод глазированных сырков построят в Тюменской области
19:55 20.05.2026 (обновлено: 19:59 20.05.2026)
Завод глазированных сырков построят в Тюменской области

На молочном комбинате «Ялуторовский» построят завод глазированных сырков

ТЮМЕНЬ, 20 мая – РИА Новости. Завод глазированных сырков построят на молочном комбинате "Ялуторовский" в Тюменской области, инвестпроект во время визита на предприятие обсудили гендиректор компании "Логика молока" Якуб Закриев и губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Обсудили новые проекты, которые в ближайшие годы будут реализованы на комбинате "Ялуторовский", самый большой — производство глазированных сырков. Для нас это имеет большое значение, поэтому что это новые инвестиции, рабочие места и большая синергия для производителей молока. Мы будем поддерживать наших инвесторов, коллектив в этом развитии, поддерживать развитие агропромышленного комплекса", - заявил Моор, выступая перед коллективом предприятия на торжестве, посвященном 90-летию местного комбината.
В пресс-службе компании "Логика молока", в которую входит комбинат, сообщили, что Закриев и Моор обсудили проекты, связанные с модернизацией и развитием комбината, на общую сумму в 6,2 миллиарда рублей и дали старт проекту строительства цеха по производству глазированных сырков. Новые мощности позволят выпускать около 10,5 тысяч тонн продукции в год, а инвестиции достигнут 3,8 миллиарда рублей. В настоящее время реализуются два проекта, направленных на расширение производства ультрапастеризованных напитков, установку автоматизированных технологий, а также сгущение молочной сыворотки для ее дальнейшей реализации.
Молочный комбинат "Ялуторовский" основан в 1936 году и сегодня является одним из крупнейших заводов Сибири и России, способным перерабатывать около тысячи тонн сырого молока в сутки. Готовая продукция реализуется в домашнем регионе, в Югре и на Ямале, есть поставки в Восточную Сибирь и другие части России, а также в государства Центральной Азии, Китай и ОАЭ.
