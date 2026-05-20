Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Миронов предложил изменить правила выплаты минимальной зарплаты, чтобы после вычета подоходного налога люди получали сумму, равную МРОТ.

С 1 января 2026 года МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц, но после удержания НДФЛ на руки граждане получают 23,5 тысячи рублей.

Миронов отметил проблему заключения договоров ГПХ вместо классических трудовых договоров, что лишает работников трудовых прав.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил изменить правила выплаты минимальной зарплаты, чтобы люди получали на руки сумму, равную МРОТ, после вычета подоходного налога.

Соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ для защиты трудовых прав граждан будут внесены в Госдуму в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Настоящим законопроектом предлагается установить заработную плату в размере не менее установленного минимального размера оплаты труда после вычета налога на доходы физических лиц", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что данный законопроект направлен на защиту трудовых прав граждан, которым работодатели выплачивают зарплату в размере одного МРОТ.

"В Трудовом кодексе говорится, что зарплата сотрудника при полной занятости не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Это нижняя граница официальной зарплаты, которую работодатель обязан платить, если сотрудник работает полный рабочий день", - отметил он.

Лидер партии напомнил, что с 1 января 2026 года МРОТ составляет 27 093 рублей в месяц, но после удержания НДФЛ с такой суммы на руки граждане получают всего 23,5 тысячи рублей.

"Для решения проблемы граждан с низкими доходами мы предлагаем изменить правила начисления минимальной зарплаты", - пояснил Миронов.

По его мнению, нужно сделать так, чтобы люди получали на руки сумму, равную МРОТ, после вычета подоходного налога, и эту норму необходимо закрепить в федеральном законодательстве.

"Крайне важно решить еще одну сопутствующую проблему, которая часто становится основой нарушения трудовых прав многих россиян. Многие знают, что работодатели часто отказывают людям в приеме на работу на основе "классического договора" и вынуждают их заключать договор ГПХ. Переводят на него даже штатных сотрудников", – рассказал парламентарий.