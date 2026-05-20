Эксперт рассказала, кто получит повышенную зарплату в мае

Повышенную зарплату в мае смогут получить специалисты на окладе, а также сотрудники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком, если они выходили на работу в майские праздники.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Повышенную зарплату в мае смогут получить специалисты на окладе, а также сотрудники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком, если они выходили на работу в майские праздники, сообщила РИА Новости профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Ирина Шестерякова.

"Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере: сдельщикам; работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам; работникам, получающим оклад (должностной оклад)", - сказала Шестерякова.

Эксперт уточнила, что оплата не менее чем в двойном размере будет начислена за фактически отработанные часы. Конкретные размеры оплаты труда компания может устанавливать посредством коллективных договоров, локальных актов или трудовых договоров.

"По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит", - отметила эксперт.