Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, кто получит повышенную зарплату в мае - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:41 20.05.2026
Эксперт рассказала, кто получит повышенную зарплату в мае

РИА Новости: повышенную зарплату в мае смогут получить специалисты на окладе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Повышенную зарплату в мае смогут получить специалисты на окладе, а также сотрудники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком, если они выходили на работу в майские праздники.
  • Оплата за фактически отработанные часы в праздничный день будет начислена не менее чем в двойном размере.
  • По желанию работника, работавшего в нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха, при этом работа в праздничный день будет оплачена в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Повышенную зарплату в мае смогут получить специалисты на окладе, а также сотрудники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком, если они выходили на работу в майские праздники, сообщила РИА Новости профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Ирина Шестерякова.
"Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере: сдельщикам; работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам; работникам, получающим оклад (должностной оклад)", - сказала Шестерякова.
Эксперт уточнила, что оплата не менее чем в двойном размере будет начислена за фактически отработанные часы. Конкретные размеры оплаты труда компания может устанавливать посредством коллективных договоров, локальных актов или трудовых договоров.
"По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит", - отметила эксперт.
По словам Шестеряковой, привлечение к работе в такие дни осуществляется по письменному распоряжению работодателя и, как правило, требует письменного согласия сотрудника.
Женщина держит кошелек с тысячными рублевыми купюрами - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В ОП рассказали, обязан ли работодатель поднимать зарплату сотрудникам
Вчера, 03:20
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала