Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Египта после отравления россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор направил запросы в минздрав Египта и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) в связи с сообщениями о массовом отравлении российских туристов, сообщило ведомство в своем канале на платформе "Макс".
Ранее в Telegram-канале "Shot Проверка" появилась информация о том, что в одном из отелей Египта произошло массовое отравление российских туристов.
"В связи с появлением в СМИ сведений о том, что у российских туристов, отдыхающих в отеле Xanadu Makadi Bay в Египте, появились симптомы отравления, Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Египта запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре уточнили, что аналогичный официальный запрос о предоставлении информации отправлен в АТОР.
