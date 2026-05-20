Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Египта после отравления россиян
18:37 20.05.2026 (обновлено: 18:42 20.05.2026)
Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Египта после отравления россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Египта после сообщений о массовом отравлении российских туристов.
  • Официальный запрос также направлен в Ассоциацию туроператоров России.
  • Ведомство запросило предоставление информации по результатам расследования.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор направил запросы в минздрав Египта и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) в связи с сообщениями о массовом отравлении российских туристов, сообщило ведомство в своем канале на платформе "Макс".
Ранее в Telegram-канале "Shot Проверка" появилась информация о том, что в одном из отелей Египта произошло массовое отравление российских туристов.
«
"В связи с появлением в СМИ сведений о том, что у российских туристов, отдыхающих в отеле Xanadu Makadi Bay в Египте, появились симптомы отравления, Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Египта запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре уточнили, что аналогичный официальный запрос о предоставлении информации отправлен в АТОР.
ТуризмЕгипетФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ассоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
