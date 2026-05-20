Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад на фоне своего слабеющего влияния в мире опасается конкуренции.
- Лавров отметил, что Запад применяет методы недобросовестной конкуренции во многих сферах: экономике, технологиях, торговле, спорте.
- По словам Лаврова, боязнь конкуренции отражает ощущение Западом собственного слабеющего влияния на события в мире.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Запад на фоне своего слабеющего влияния в мире опасается конкуренции и использует санкции, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
«
"То, что мы сейчас наблюдаем в виде санкций, в виде захвата суверенных государств, если хотите, попыток вторжения, – это прежде всего недобросовестная, непорядочная конкуренция. Эти методы недобросовестной конкуренции Запад применяет во многих сферах: экономике, технологиях, торговле, спорте, когда вдруг спортсменов той или иной страны отлучают от мировых состязаний. Это очень серьезная вещь", - сказал он в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.
"Боязнь конкуренции, которая отражает ощущение Западом собственного слабеющего влияния на события в мире, – это то, что мы сейчас тоже наблюдаем", - подчеркнул министр.
