В МИД назвали главную цель Запада в Центральной Азии

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Запад ставит целью побудить руководства государств Центральной Азии отойти от взаимовыгодного сотрудничества с Россией в пользу сиюминутных политических выгод, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Цель очевидна - побудить руководство стран региона отказаться от равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Россией в пользу сиюминутных политических выгод, обещанных Западом", - сказал Галузин "Известиям", говоря о попытках Запада вытеснить Россию из Центральной Азии.