Новак рассказал о планах замещения рабочих мест в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о необходимости заместить около 11 миллионов рабочих мест в России в ближайшие пять лет.
- Новак подчеркнул, что это вызов сегодняшнего дня, без решения которого невозможно обеспечить устойчивый экономический рост.
- По данным Росстата, безработица в России в марте выросла до 2,2% с 2,1% в феврале.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в ближайшие пять лет в стране предстоит замещение примерно 11 миллионов рабочих мест, обусловленное уходом сотрудников на пенсию.
Заявление Новак сделал во время выступления на форуме "Повышение производительности труда".
Вице-премьер отметил, что это вызов, который необходимо решать уже сейчас, а не в далеком будущем. По его мнению, без успешного решения этой проблемы станет затруднительным выполнение национальных целей, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста.
Согласно сведениям Росстата, уровень безработицы в России в марте увеличился до 2,2%, поднявшись с показателя в 2,1% в феврале.
