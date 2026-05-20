Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал о планах замещения рабочих мест в России - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:23 20.05.2026 (обновлено: 03:03 20.05.2026)
Новак рассказал о планах замещения рабочих мест в России

Новак: в РФ предстоит заместить 11 миллионов рабочих мест в ближайшие пять лет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о необходимости заместить около 11 миллионов рабочих мест в России в ближайшие пять лет.
  • Новак подчеркнул, что это вызов сегодняшнего дня, без решения которого невозможно обеспечить устойчивый экономический рост.
  • По данным Росстата, безработица в России в марте выросла до 2,2% с 2,1% в феврале.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в ближайшие пять лет в стране предстоит замещение примерно 11 миллионов рабочих мест, обусловленное уходом сотрудников на пенсию.

Заявление Новак сделал во время выступления на форуме "Повышение производительности труда".

Вице-премьер отметил, что это вызов, который необходимо решать уже сейчас, а не в далеком будущем. По его мнению, без успешного решения этой проблемы станет затруднительным выполнение национальных целей, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста.

Согласно сведениям Росстата, уровень безработицы в России в марте увеличился до 2,2%, поднявшись с показателя в 2,1% в феврале.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Новак оценил масштабы кадрового дефицита в России
Вчера, 11:38
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала