"Яндекс": Красноярск, Екатеринбург и Челябинск - лидеры по росту доставки

Курьер сервиса доставки "Яндекс.Еда" на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Самыми быстрорастущими городами на сервисе "Яндекс Еда" в 2025 году стали Красноярск, Екатеринбург и Челябинск, в целом регионы увеличивают объемы доставки из ресторанов и магазинов, заявил РИА Новости руководитель сервисов "Яндекс Еда" и "Деливери" Евгений Анищенков.

"Регионы усиливают рынок доставки из ресторанов и магазинов. Самыми быстрорастущими городами на сервисе в 2025 году стали Красноярск (рост на 54%), Екатеринбург (рост на 43%), Челябинск (рост на 42%)", - сказал он в кулуарах конференции "Тема Еды".

По словам Анищенкова, в Москве и Московской области число доставок за 2025 год выросло на четверть, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - на треть.

При этом самую значительную динамику объемов доставки показали города с населением меньше 500 тысяч: в городах-миллионниках рост составил 31%, в городах с населением от 500 тысяч человек - 33%, а в остальных городах России - 35%.