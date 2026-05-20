Рейтинг@Mail.ru
"Яндекс": Красноярск, Екатеринбург и Челябинск - лидеры по росту доставки - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 20.05.2026
"Яндекс": Красноярск, Екатеринбург и Челябинск - лидеры по росту доставки

"Яндекс": Красноярск, Екатеринбург и Челябинск стали лидерами по росту доставки

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКурьер сервиса доставки "Яндекс.Еда" на одной из улиц в Москве
Курьер сервиса доставки Яндекс.Еда на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Самыми быстрорастущими городами на сервисе "Яндекс Еда" в 2025 году стали Красноярск, Екатеринбург и Челябинск, в целом регионы увеличивают объемы доставки из ресторанов и магазинов, заявил РИА Новости руководитель сервисов "Яндекс Еда" и "Деливери" Евгений Анищенков.
"Регионы усиливают рынок доставки из ресторанов и магазинов. Самыми быстрорастущими городами на сервисе в 2025 году стали Красноярск (рост на 54%), Екатеринбург (рост на 43%), Челябинск (рост на 42%)", - сказал он в кулуарах конференции "Тема Еды".
По словам Анищенкова, в Москве и Московской области число доставок за 2025 год выросло на четверть, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - на треть.
При этом самую значительную динамику объемов доставки показали города с населением меньше 500 тысяч: в городах-миллионниках рост составил 31%, в городах с населением от 500 тысяч человек - 33%, а в остальных городах России - 35%.
Ранее в "Яндекс Еде" отмечали, что спрос на доставку продолжает расти. Аналитики связывают это с увеличением числа ресторанов и магазинов, подключающихся к сервису, а также с привычкой пользователей заказывать еду онлайн.
 
КрасноярскЕкатеринбургЧелябинскЯндекс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала