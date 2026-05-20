В Сумской области прогремела серия взрывов

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в городе Конотоп Сумской области на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр населенного пункта Артем Семенихин.

"Взрыв... Снова взрыв... Еще взрыв... Два взрыва", - говорится в сообщениях Семенихина в Telegram-канале.