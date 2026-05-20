Якушев оценил потенциал участников СВО на выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участники СВО могут выигрывать выборы в одномандатных округах, заявил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев.
- По подготовке к выборам участники СВО дадут фору многим, в том числе депутатам Госдумы, отметил Якушев.
- Изменения в окончательный список партии "Единая Россия" на выборы в Госдуму могут быть внесены 27 июня по итогам общероссийского съезда, отметил Якушев.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Участники СВО могут выигрывать выборы в одномандатных округах и дадут фору по подготовке многим, в том числе депутатам Госдумы, заявил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев.
"Мы оцениваем их потенциал — у некоторых он настолько высокий, что они вполне могут выигрывать выборы в одномандатных округах. Отмечу, что участники СВО по подготовке к выборам многим дадут фору, в том числе тем, кто уже работал в Госдуме", — сказал Якушев "Парламентской газете".
По его словам, заявка на участие в предварительном голосовании не гарантирует никому прохождение отбора, даже тем, кто уже проработал два-три думских созыва.
"Причем изменения в окончательный список партии на выборы в Госдуму могут быть внесены еще 27 июня — по итогам общероссийского съезда "Единой России", где будут учитываться социологические реакции на выигрыш того или иного участника предварительного голосования", — отметил Якушев.