ВТБ завершил размещение четырехтраншевой сделки секьюритизации кредитов

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Банк ВТБ завершил размещение первой многотраншевой сделки секьюритизации собственного портфеля потребительских кредитов общим объемом 31 млрд рублей.
Бумаги СФО ВТБ РКС Олимп размещены среди широкого круга рыночных инвесторов, доля розничных инвесторов составила 38,2% от общего объема выпусков. Многотраншевая структура позволила гибко распределить риски и доходность, по бумагам установлены ежемесячные купоны в размере от 15,3% до 16,6% годовых в зависимости от срочности облигаций. Им присвоили рейтинг ruAAA.sf.
В третьем квартале 2026 года планируются очередные сделки секьюритизации потребительских кредитов в рамках зарегистрированной программы облигаций на 200 миллиардов рублей.