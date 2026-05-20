Леонид Вакеев: ВТБ ждет рост акционерной стоимости

День инвестора ВТБ прошел в Москве 17 мая и дал акционерам банка много новой и важной информации. В интервью РИА Новости начальник управления по работе с инвесторами, вице-президент ВТБ Леонид Вакеев рассказал о стратегии взаимодействия с акционерами, прокомментировал последние финансовые результаты, а также оценил перспективы роста акционерной стоимости одного из ведущих финансовых институтов страны.

- Как Вы оцениваете последние финансовые результаты ВТБ в контексте текущей макроэкономической ситуации? Каковы ключевые драйверы роста и сдерживающие факторы?

- Мы видим хорошую динамику финансовых результатов, прежде всего — это восстановление чистой процентной маржи. Мы прогнозируем ее двукратное увеличение по сравнению с прошлым годом — до уровня 3%, и, соответственно, двукратный рост чистых процентных доходов — до уровня около триллиона рублей. В этом году мы также видим хорошую динамику чистых комиссионных доходов: ожидаем двузначный годовой рост. Резервы остаются в рамках прогнозированных нами параметров: стоимость риска — 1,1% — наш прогноз по итогам года. Это свидетельствует о том, что качество наших заемщиков остается стабильным, отображая те риски, которые существуют в экономике.

Рекордная прибыль по итогам первого квартала прошлого года была обусловлена большим неповторяющимся компонентом. Но здесь важен не только сам размер прибыли, но ее качество и предсказуемость. В этом году будет меньше таких нерегулярных факторов, прибыль будет более равномерная, состоящая из прогнозируемых доходов. И мы увидим рост квартальной прибыльности, в том числе и за счет постепенного расширения чистой процентной маржи. Поэтому мы чувствуем себя комфортно и уверенно, сохраняя прогноз по чистой прибыли за год на уровне 600–650 миллиардов рублей, а это как минимум 20% рост чистой прибыли по сравнению с прошлым годом.

Сильный фактор, который, как мне кажется, еще не до конца учтен в оценке ВТБ, это то, что мы уверенно вышли на уровень возврата на капитал около 20%. Также очень важный показатель — динамика расходов. Мы реализуем целый ряд инициатив, направленных на замедление роста расходов, и рассчитываем, что в этом году покажем хороший результат: показатель расходов к доходам снизится до уровня менее 40%.

- Сейчас мы наблюдаем уверенный тренд на снижение ключевой ставки, как это отражается на деятельности банка?

- Динамика ставки соответствует нашим ожиданиям, которые заложены в бизнес‑плане. Мы ждем ее снижения к концу года до уровня 12%. В целом, ВТБ в российской банковской системе является основным бенефициаром снижения ставок, поэтому мы и прогнозируем такой большой рост чистого процентного дохода — в два раза, до триллиона рублей. Заходя вперед, отмечу, что мы реализуем много инициатив, связанных с избавлением от процентного риска. Мы стремимся так выстроить динамику баланса, соотношения разных групп активов и пассивов, чтобы получить выгоду на этапе снижения ставки, а в дальнейшем — нейтрализовать процентный риск в случае ее повышения. Это действительно будет большой шаг в нашей акционерной истории: сделать прибыль защищенной от движений ставки.

- Ряд аналитиков считают акции ВТБ недооцененными относительно балансовой стоимости и показателей других банков. Какие шаги предпринимает банк, чтобы донести до рынка свою инвестиционную привлекательность?

- Существует несколько факторов, свидетельствующих, по нашему мнению, о недооцененности наших акций. Во-первых, мы стабильно выходим на уровень возврата на капитал не менее 20%, что обеспечивает высокие темпы органического пополнения капитала. Ранее мы отставали от некоторых конкурентов по этому показателю, но теперь это отставание ликвидировано, и рынок, как мы полагаем, еще не полностью оценил данное преимущество. Во-вторых, дивидендная доходность. В прошлом году мы возобновили выплату дивидендов и планируем поддерживать привлекательную доходность для акционеров, что также является важным сигналом для инвесторов. В-третьих, упрощение структуры капитала путем недавней конвертации привилегированных акций, которая недавно завершилась. Это позитивно воспринято инвесторами и является дополнительным фактором роста акционерной стоимости в долгосрочной перспективе. Мы уверены, что совокупность этих факторов будет способствовать постепенному сокращению существующего дисконта на акции ВТБ.

- В конце апреля банк завершил конвертацию пакета привилегированных акций в обыкновенные. Как это повлияло на структуру акционерного капитала?

- История этих привилегированных акций началась в 2014-2015 годах, когда возникла необходимость укрепления капитальной базы банка в условиях уже тогда имевшихся ограниченных секторальных санкций, которые, конечно, были несравнимы с возникшими в 2022 году. Мы тогда не могли выпустить новые обыкновенные акции, имея листинг на Лондонской бирже и большое количество иностранных акционеров. И мы нашли способ увеличения капитала в виде специфических привилегированных акций. Само по себе наличие таких нетипичных акций всегда представляло сложность для аналитиков и инвесторов в оценке того, сколько стоит ВТБ. Конвертация этих привилегированных акций прошла на справедливых для акционеров условиях: по коэффициенту, привязанному к средневзвешенной стоимости обыкновенных акций за прошлый год. Это ровно те же условия, которые мы применяли раньше при выплате дивидендов на сложную структуру капитала, поэтому конвертация никак не изменила распределение дивидендного потока: все акционеры получат столько же дивидендов, сколько получили бы, если бы конвертации не было. Упрощение структуры капитала, повышение прозрачности, устранение некомфортного для инвесторов фактора, как мы считаем, должно стать элементом долгосрочного роста акционерной стоимости банка. Во всяком случае, мы видели позитивную реакцию рынка на новости.

- ВТБ активно развивает работу с розничными инвесторами. Расскажите о стратегии банка в этом сегменте: какие каналы коммуникации и форматы взаимодействия вы считаете наиболее эффективными?

- Действительно, ВТБ — одна из крупнейших российских компаний по числу акционеров, численность которых уже приближается к полутора миллионам. Мы активно взаимодействуем с ними по различным каналам: онлайн-коммуникации, где мы оперативно отвечаем на многочисленные запросы и обращения, а также оффлайн-мероприятия, такие как День инвестора. Важную роль играют и регулярные публичные коммуникации менеджмента: мы делимся с рынком финансовыми результатами, стратегическими планами и комментариями поактуальным вопросам рынка и развития ВТБ. Еще один значимый элемент — Консультационный совет акционеров (КСА), действующий уже длительный период и позволяющий лучше понимать и чувствовать настроения и ожидания наших акционеров.

- Могут ли розничные акционеры влиять на развитие компании? Какова роль КСА, как банк использует его экспертизу? Планируется ли расширение состава совета или изменение его полномочий?

- Консультационный совет акционеров — это как раз тот орган, который не прописан в законе, хотя регуляторы рекомендуют эмитентам лучше развивать коммуникации с розничными акционерами. Поскольку у нас миллионы акционеров, и мы не можем персонально пообщаться с каждым, избираемые специальным голосованием активные инвесторы образуют совет. Он функционирует на безвозмездной основе, и его члены добровольно посвящают свое время банку, являясь квалифицированными и опытными специалистами, разбирающимися в банковском бизнесе. Через КСА мы получаем ценную информацию о настроениях наших акционеров, которая учитывается при выработке стратегии и принятии решений. Мы регулярно проводим встречи с советом, обмениваясь мнениями и получая рекомендации. Кроме того, мы собираем мнения акционеров напрямую и учитываем их при формировании стратегии. На данный момент количество членов КСА составляет около 15 человек, что превышает численность Наблюдательного совета. В будущем не исключено расширение состава, но пока что текущий представляется оптимальным.

- Расскажите о ключевых корпоративных событиях, запланированных на этот год. Как банк обеспечивает прозрачность и своевременное информирование акционеров о таких событиях?