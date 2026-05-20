Специальная военная операция на Украине
 
23:39 20.05.2026
Силовики заявили о проблемах ВСУ с эвакуацией раненых в Харьковской области

Украинские военнослужащие в Харьковской области. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военнослужащие из 113-й бригады территориальной обороны ВСУ испытывают серьезные проблемы с эвакуацией раненых в Харьковской области.
  • У них нет эвакуационных машин и медикаментов.
  • Доходит до угроз физического уничтожения начальника ротного медпункта, который присвоил себе все собранные на медикаменты деньги.
ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. Украинские военнослужащие из 113-й бригады территориальной обороны ВСУ испытывают серьезные проблемы с эвакуацией в Харьковской области из-за отсутствия эвакуационного транспорта и медикаментов, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Из материалов радиоперехвата установлено, что у военнослужащих 113-й Обр ТерО (отдельной бригады территориально обороны - ред.) ВСУ в Харьковской области нет никакой эвакуации раненых, отсутствуют эвакуационные машины, а также медикаменты", — рассказали силовики.
Силовики уточнили, что доходит даже до угроз физического уничтожения начальника ротного медпункта, который присвоил себе все денежные средства, собранные на медикаменты.
