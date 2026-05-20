ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. Украинские военнослужащие из 113-й бригады территориальной обороны ВСУ испытывают серьезные проблемы с эвакуацией в Харьковской области из-за отсутствия эвакуационного транспорта и медикаментов, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Из материалов радиоперехвата установлено, что у военнослужащих 113-й Обр ТерО (отдельной бригады территориально обороны - ред.) ВСУ в Харьковской области нет никакой эвакуации раненых, отсутствуют эвакуационные машины, а также медикаменты", — рассказали силовики.
Силовики уточнили, что доходит даже до угроз физического уничтожения начальника ротного медпункта, который присвоил себе все денежные средства, собранные на медикаменты.