ВСУ ударили по легковой машине в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска атаковали легковую машину в районе села Софиевка Херсонской области, один человек погиб, один ранен, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
“В районе села Софиевка в результате вражеского обстрела поврежден легковой автомобиль. Мужчина 1986 года рождения погиб, второй - 1983 года рождения - ранен”, - сказал Василенко.
По его словам, пострадавший госпитализирован с множественными осколочными ранениями нижних и верхних конечностей.
22 июня 2022, 17:18