ВС России нанесли удары по объектам ТЭК, используемым ВСУ

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. ВС России за сутки уничтожили зенитную самоходную установку "Gepard", а также нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.