На Сумском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

КУРСК, 20 мая – РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" уничтожил опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Факел".
"В ходе выполнения боевых задач операторы беспилотных систем выявили скопление живой силы и передали координаты на командный пункт. Получив боевую задачу, экипаж выдвинулся на закрытую огневую позицию, сверив координаты, нанес огневой удар и убыл в район ожидания", – сообщил собеседник агентства.
По словам военнослужащего, в результате доразведки операторами беспилотных систем было подтверждено уничтожение опорного пункта и более десяти солдат ВСУ.
"Расчет ТОС-1А продолжает выполнение боевых задач в составе группировки войск "Север", – отметил он.