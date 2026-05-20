Специальная военная операция на Украине
 
08:29 20.05.2026
На Сумском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожил опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на Сумском направлении.
  • Операторы беспилотных систем выявили скопление живой силы ВСУ и подтвердили уничтожение опорного пункта и более десяти солдат ВСУ.
  • Расчет ТОС-1А продолжает выполнение боевых задач в составе группировки войск «Север».
КУРСК, 20 мая – РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" уничтожил опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Факел".
"В ходе выполнения боевых задач операторы беспилотных систем выявили скопление живой силы и передали координаты на командный пункт. Получив боевую задачу, экипаж выдвинулся на закрытую огневую позицию, сверив координаты, нанес огневой удар и убыл в район ожидания", – сообщил собеседник агентства.
По словам военнослужащего, в результате доразведки операторами беспилотных систем было подтверждено уничтожение опорного пункта и более десяти солдат ВСУ.
"Расчет ТОС-1А продолжает выполнение боевых задач в составе группировки войск "Север", – отметил он.
