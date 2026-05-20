На Сумском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

КУРСК, 20 мая – РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" уничтожил опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Факел".

"В ходе выполнения боевых задач операторы беспилотных систем выявили скопление живой силы и передали координаты на командный пункт. Получив боевую задачу, экипаж выдвинулся на закрытую огневую позицию, сверив координаты, нанес огневой удар и убыл в район ожидания", – сообщил собеседник агентства.