При атаке ВСУ на машину скорой в Белгородской области пострадал водитель

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в Белгородской области, ранен водитель, сообщили в оперштабе региона.
"На участке автодороги Борисовка - Головчино вчера поздно вечером FPV-дрон ударил по машине скорой помощи. Водитель получил минно-взрывную травму и баротравму. Он госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в сообщении Telegram-канала регионального оперштаба.
Подчеркивается, что транспортное средство также повреждено.