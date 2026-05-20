При атаке ВСУ на машину скорой в Белгородской области пострадал водитель
07:16 20.05.2026
При атаке ВСУ на машину скорой в Белгородской области пострадал водитель

Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Белгородской области, ранен водитель

  • В Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи.
  • Водитель машины скорой помощи получил минно-взрывную травму и баротравму, он госпитализирован.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в Белгородской области, ранен водитель, сообщили в оперштабе региона.
"На участке автодороги Борисовка - Головчино вчера поздно вечером FPV-дрон ударил по машине скорой помощи. Водитель получил минно-взрывную травму и баротравму. Он госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в сообщении Telegram-канала регионального оперштаба.
Подчеркивается, что транспортное средство также повреждено.
