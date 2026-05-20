ВСУ маскируют мины под кедровые шишки

ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. ВСУ используют мины, замаскированные под кедровые шишки, ветки и древесную кору, на днепропетровском направлении, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Центр" Владимир Филиппов с позывным "Поэт".
"Различные мины в виде шишек и других древесных предметов выглядят как обычные кедровые шишки, окрашенные в коричневый или темно-зеленый цвет", — рассказал разведчик.
Он отметил, что при невнимательности военный может случайно наступить на такую мину или задеть ее ногой.
"На первый взгляд, если не обращать внимания, можно наступить на них или пнуть, что может привести к потере ноги", — сообщил Филиппов.