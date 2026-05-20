Разведчик группировки войск «Центр» отметил, что такие мины, окрашенные в коричневый или темно-зеленый цвет, могут привести к серьезным травмам, если на них не обратить внимания.

ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. ВСУ используют мины, замаскированные под кедровые шишки, ветки и древесную кору, на днепропетровском направлении, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Центр" Владимир Филиппов с позывным "Поэт".

"Различные мины в виде шишек и других древесных предметов выглядят как обычные кедровые шишки, окрашенные в коричневый или темно-зеленый цвет", — рассказал разведчик.

Он отметил, что при невнимательности военный может случайно наступить на такую мину или задеть ее ногой.