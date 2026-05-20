ВСУ потратили восемь ночных FPV-дронов на уничтожение БЭКа "Днепра"

ГЕНИЧЕСК, 20 мая - РИА Новости. Украинские боевики потратили 8 ночных ударных FPV-дронов чтобы подбить всего один российский БЭК (безэкипажный катер) из разработанной в лаборатории БПЛА 18-й армии серии беспилотников, действующих в акватории Днепра, сообщил РИА Новости боец войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным "Барсик".

"Мы разработали БЭК. Сами делаем из подручных материалов. Применяли на Днепре . Один раз, чтобы потопить такой БЭК, противнику понадобилось 8 ночных FPV-дронов. За один заход (применение) 8 FPV (противника) он тратит", - сказал военнослужащий.

По словам собеседника агентства, как правило созданные в его лаборатории БЭКи используются для минирования протоков в пойме Днепра и в островной зоне.

"Они (боевики ВСУ ) сначала не поняли, что это такое, потом уже, когда разобрались, начали обстреливать", - заключил оператор.