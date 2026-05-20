Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потратили восемь ночных FPV-дронов на уничтожение БЭКа "Днепра" - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:00 20.05.2026
ВСУ потратили восемь ночных FPV-дронов на уничтожение БЭКа "Днепра"

РИА Новости: ВСУ потратили восемь ночных FPV-дронов на уничтожение БЭКа "Днепра"

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские боевики потратили 8 ночных ударных FPV-дронов, чтобы подбить один российский безэкипажный катер (БЭК).
  • БЭКи, разработанные в лаборатории 18-й армии, используются для минирования протоков в пойме Днепра и в островной зоне.
  • Грузоподъемность БЭКа рассчитана на 15 килограмм, а радиус действия зависит от мощности применяемых оператором средств связи.
ГЕНИЧЕСК, 20 мая - РИА Новости. Украинские боевики потратили 8 ночных ударных FPV-дронов чтобы подбить всего один российский БЭК (безэкипажный катер) из разработанной в лаборатории БПЛА 18-й армии серии беспилотников, действующих в акватории Днепра, сообщил РИА Новости боец войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным "Барсик".
"Мы разработали БЭК. Сами делаем из подручных материалов. Применяли на Днепре. Один раз, чтобы потопить такой БЭК, противнику понадобилось 8 ночных FPV-дронов. За один заход (применение) 8 FPV (противника) он тратит", - сказал военнослужащий.
По словам собеседника агентства, как правило созданные в его лаборатории БЭКи используются для минирования протоков в пойме Днепра и в островной зоне.
"Они (боевики ВСУ) сначала не поняли, что это такое, потом уже, когда разобрались, начали обстреливать", - заключил оператор.
Грузоподъемность БЭКа рассчитана на 15 килограмм, а радиус действия зависит от мощности конкретных средств связи, применяемых оператором на каждом отдельно взятом боевом выходе.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Боец рассказал, как встретил украинский дрон с ИИ
02:42
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала